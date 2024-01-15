Мужчина оставил без топлива 8 домов, заполнив газопровод водой

Жильцы 96 квартир в 8 домах на улице Яна Нуммура в Красноуральске остались без газа и горячей воды. Проверка показала, что причиной аварии стали действия местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе компании «Газэкс», жалобы от людей начали поступать в воскресенье в 16:45. «Специалисты предположили, что причиной стало попадание воды в систему газоснабжения из-за самовольного подключения оборудования. Это подтвердил собственник одной из квартир. Попытка самостоятельно подключить водонагреватель не увенчалась успехом: мужчина перепутал шланги и заполнил водой газопровод на фасаде дома. В результате без голубого топлива, а значит, без горячей воды и возможности приготовить еду, остались жители 8 многоквартирных домов», – рассказали в компании.

Сейчас специалисты ведут ремонтные работы, которые осложняются погодными условиями и минусовыми температурами: в газопроводах образовалась ледяная закупорка. Как только ремонт завершится, газ сразу же появится в домах.

Красноуральск, Елена Владимирова

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