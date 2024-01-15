«Автомобилист» вырвал победу у обладателя Кубка Гагарина

«Автомобилист» одержал волевую победу над московским ЦСКА – действующим обладателем Кубка Гагарина. Встреча проходила в Екатеринбурге при полных трибунах КРК «Уралец». Уступая по ходу встречи, уральская команда перевернула игру всего за три минуты. Итоговый счет – 3:2 в пользу «Автомобилиста».

Матч начался бодро – уже в первом периоде зрители увидели три гола и одну драку. В середине стартовой двадцатиминутки счет открыл армеец Владислав Каменев, подхвативший шайбу после отскока от ворот «Автомобилиста». Екатеринбуржцы отыгрались через четыре минуты. Сергей Широков оставил партнеру в круге вбрасывания шайбу, Брукс Мейсек подхватил ее и нанес мощный бросок по воротам Ивана Федотова. Счет стал 1:1. Но гости довольно быстро забросили еще одну шайбу – отличился Константин Окулов – и снова вышли вперед. В концовке периода страсти накалились еще больше. Брукс Мейсек и Артем Барабоша устроили короткий кулачный бой, а затем рядом с воротами сцепились Сергей Широков и Тахир Мингачев.

Во втором периоде голов не было. «Автомобилист» стал действовать активнее, но игроки ЦСКА тушили все атаки уральцев. Успех к екатеринбуржцам пришел в третьей двадцатиминутке. Сначала Андрей Обидин сравнял счет, сходу замкнул передачу партнера и отправил шайбу между щитком и ловушкой Ивана Федотова. А затем в большинстве победный гол забил Денис Баранцев с передачи Алексея Бывальцева.

«Мы немножко робко начали игру. Позволили сопернику забить голы с нашего пятака, хотя разбирали эти моменты с командой. Здорово, что переломили ход встречи и добавили в третьем периоде. Игра была хорошая, боевая, как в плей-офф. Было много борьбы, и где-то нам пришлось тяжело, особенно во втором периоде. Соперник очень плотно играл в зоне обороны, и хотя у нас был контроль шайбы, не получалось создавать угрозу. Парни молодчики, проявили уральский характер – переломили игру и победили. Настраивать ребят на игру с ЦСКА не пришлось. Всем хочется обыграть чемпиона, тут двойная мотивация», – прокомментировал итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Сейчас «Автомобилист» занимает четвертое место в Восточной конференции. В ближайшей домашней серии будут еще два матча: 17 января екатеринбургская команда сыграет против «Адмирала», 19 января – против «Северстали».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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