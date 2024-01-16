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Вторник, 16 января 2024, 08:53 мск

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Судебные приставы выкопали спорткар должника из большого сугроба (ФОТО)

Фото УФССП

Судебный пристав разыскал иномарку должника под завалами снега в Пионерском поселке.

Как сообщили в УФССП Свердловской области, житель Екатеринбурга накопил задолженность по налогам на сумму 250 тысяч рублей. Погашать долги он не торопился.

Судебный пристав выяснил, что у должника есть машина – «Тойота Селика». Автомобиль объявили в исполнительный розыск.

Машину пристав обнаружил в сугробе около школы № 165 на улице Садовой. Спорткар эвакуирован на спецстоянку и передан на ответственное хранение. Если в ближайшее время должник не приступит к погашению задолженности, автомобиль продадут с торгов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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