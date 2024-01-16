Реальные доходы свердловчан в 2022 году выросли на 0,5%

Свердловскстат сравнил доходы жителей Урала в 2021 и 2022 году.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2022 году доходы свердловчан составили 2 трлн 356 млрд рублей, тогда как в 2021 – 2 трлн 67 млрд рублей. На одного жителя региона в 2022 году пришлось в среднем 46 187 рублей в месяц, что почти на 6 тысяч больше, чем в 2021 (40 275 рублей).

В Свердловскстате уточняют, что реальные денежные доходы изменились незначительно. Если скорректировать их в соответствии с индексом потребительских цен, то рост составит 0,5%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) увеличились только на 0,1%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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