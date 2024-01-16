За год в дорожных авариях погибли 64 екатеринбуржца

В Госавтоинспекции Екатеринбурга подвели итоги 2023 года. Всего зарегистрировано 20 472 ДТП, из них 19 356 – с материальным ущербом, 1116 – с пострадавшими. Травмы различной степени тяжести получили 1408 человек, 64 погибли.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, самыми частыми нарушениями у водителей были несоблюдение очередности проезда перекрестков (239), нарушение правил проезда пешеходного перехода (65), выезд на встречную полосу (58), нарушение требований сигналов светофора (58).

Пешеходы попадали в аварии, когда не подчинялись сигналам регулирования (45 случаев) или переходили дорогу в неположенном месте (39).

Инспекторы дорожно-патрульной службы за 2023 год выявили 139 990 нарушений правил дорожного движения. Установлен 1151 случай управления автомобилем в нетрезвом состоянии, 880 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. 1905 человек сели за руль, не имея прав, 14 647 – не пристегнулись, 2332 – проехали на красный свет, 3195 – не пропустили на дороге транспорт, имевший преимущество, 5338 – не пропустили пешеходов, 911 – выехали на встречную полосу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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