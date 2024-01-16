Сен-Мартен, Эквадор и Камбоджа: куда доходят посылки с Урала

«Почта России» назвала самые экзотические страны, куда уральцы отправляли посылки в 2023 году. В списке – Сен-Мартен, Эквадор, Камбоджа, Андорра и Палестина.

Как сообщили в пресс-службе компании, звание наиболее экзотической страны сотрудники почты присудили Сен-Мартену. Этот остров находится в Карибском море, является самым маленьким в мире и одновременно принадлежит двум странам – Франции и Нидерландам. Туда в прошлом году отправили две посылки из Екатеринбурга общим весом 13 килограммов, причем получатели проживают в обеих частях острова: французской и нидерландской. Самые легкие экспортные отправления весом по 150 граммов уральцы адресовали в Алжир и Колумбию.

Всего в 2023 году из Свердловской области за границу отправили более 14 тысяч посылок. Наиболее популярными направлениями стали США, Китай и Израиль. Чаще всего уральцы отправляли за рубеж аксессуары, украшения, продукты питания, товары для развлечений и игры. Значительная часть экспортеров – предприятия малого и среднего бизнеса. В настоящее время для международного посылочного обмена доступны 130 стран.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube