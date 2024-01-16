Свердловчане открыли за год 25 тысяч инвестсчетов, увеличив их число почти до 195 тысяч

Жители Свердловской области за год открыли 25 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов, и их общее число увеличилось до 194,6 тысячи. Однако 74% счетов почти пустые: объем средств и активов на них не превышает 10 тысяч рублей.

«Среди регионов России Свердловская область стабильно находится на четвертом месте по числу инвестсчетов. За год их число увеличилось на 25 тыс., что почти на 60% больше, чем в 2022 году, – сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. – Как и в целом по стране, уральские инвесторы проявляли интерес к открытию новых брокерских счетов, в том числе ИИС, и к вложениям через них в российские акции. При этом число ИИС и объем активов в рамках доверительного управления продолжали снижаться из-за того, что клиенты выводили средства из массовых стандартных стратегий, направленных на инвестиции в облигации».

Правда, большинство инвестсчетов остаются почти пустыми. По данным финансовых организаций, доля ИИС с остатками до 10 тысяч рублей составляет 74%. Средний объем оставшихся 26% счетов составил в прошлом году 718 тысяч рублей (против 634 тысяч в 2022 году).

Добавим, что с 1 января 2024 года в России можно открыть только новый тип индивидуального инвестиционного счета – ИИС-3. Он заменит ИИС-1 и ИИС-2, но открытые ранее счета этих типов продолжат действовать. Новый инвестсчет отличается тем, что открыть его можно минимум на 5-10 лет, в противном случае при закрытии теряются налоговые льготы (у прежних типов ИИС минимальный срок был 3 года). Кроме того, новый ИИС позволит владельцу оформлять налоговые вычеты как на внесенные средства, так и на полученный доход. До конца прошлого года инвестор мог выбрать только одну из этих льгот. Предполагается, что ИИС-3 будет стимулировать частных инвесторов к долгосрочным вложениям.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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