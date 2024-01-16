Свердловские спасатели выступили с экстренным предупреждением

В среду, 17 января, в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные порывы ветра – до 17 м/с. В региональном ГУ МЧС призывают уральцев быть бдительными. В частности, в ветреную погоду нужно особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить.

Если сильный ветер застает людей на улице, надо держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий. Водителям не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов, фасадов зданий. При сильном ветре они могут повредить автомобиль. Лучший способ защиты автомобиля от последствий непогоды – крытая парковка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube