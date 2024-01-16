Дебошир-нелегал арестован за нападение на спасателя

В Екатеринбурге арестован мигрант, который поднял руку на сотрудника МЧС.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, 35-летний гражданин Азербайджана обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел еще 10 января на улице Титова. Там столкнулись два автомобиля, и мужчины, которые находились в одном из них, начали оскорблять девушку, которая ехала во второй машине. Рядом оказался сотрудник МЧС, который вступился за нее. Тогда один из участников конфликта ударил его. Сейчас обвиняемый заключен под стражу, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что статья, по которой возбуждено и расследуется уголовное дело, предусматривает до 5 лет лишения свободы. Кроме того, он рассказал, что в России обвиняемый находился незаконно, за что представители МВД завели на него административное дело.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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