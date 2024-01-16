Житель Каменска-Уральского попался в Омске с большой партией наркотиков

В Омске арестован 20-летний житель Каменска-Уральского, которого крупные наркоторговцы наняли для подготовки закладок. Сейчас молодому человеку грозит пожизненное заключение.

Как сообщает УМВД Омской области, при задержании у свердловчанина изъяли 67 свертков с порошком, который оказался синтетическим наркотиком метадоном общей массой около 30 граммов.

На съемной квартире фигуранта нашли метадон и героин общей массой почти 300 граммов. Также в жилище обнаружены весы и упаковочный материал. Кроме того, из уже организованных фигурантом тайников-закладок изъяты 7 свертков с наркотиком.

Задержанный признался, что в родном Каменске-Уральске увидел граффити-рекламу о приеме на работу курьеров по распространению запрещенных веществ. Кураторы наркобизнеса направили его в Омск, где фигурант получал оптовые партии наркотика, фасовал его и распространял через тайники-закладки.

Несмотря на предпринятые свердловчанином меры конспирации, долго проработать в Омске в сфере наркоторговли у него не получилось: его деятельность пресекли оперативники.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube