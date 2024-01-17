В 2023 году вдвое выросло число ДТП на железнодорожных переездах

На территории деятельности Свердловской железной дороги в 2023 году более чем вдвое возросло число ДТП на переездах, причина – нарушения правил со стороны водителей автотранспорта.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, всего водители, игнорируя знаки и светофоры, спровоцировали 8 ДТП, в том числе пять – в Свердловской области, два – в Пермском крае, одно – в ХМАО-Югре.

Кроме того, дежурные по переездам зафиксировали более 1200 выездов на пути перед приближающимся поездом.

«Увы, не все водители понимают, что при движении на высокой скорости поезду необходимо преодолеть полтора-два километра для полной остановки. Наши машинисты всегда бдительны, но иногда из-за малого расстояния до автомобиля столкновения не избежать. Напоминаем: на вопрос «Кто главный на переезде?» в ПДД есть только один ответ – железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения!» – подчеркнули в СвЖД.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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