В Первоуральске автобус остановился в неположенном месте, из-за чего ребенок в мороз не смог уехать домой

В Первоуральске прокуратура проверяет информацию о том, что ребенок морозным вечером не смог уехать домой, так как автобус остановился в неположенном месте.

«Согласно сообщению, опубликованному в СМИ, водитель маршрута № 507 остановился в неположенном месте, не доезжая остановки «Площадь Победы» г. Первоуральска, в результате несовершеннолетняя девочка не смогла совершить посадку на общественный транспорт. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и законодательства о перевозке пассажиров, будет установлено, соблюдается ли транспортной компанией установленный маршрут движения», – сообщили в прокуратуре.

По данным паблика «Инцидент Первоуральск», девочка из поселка Билимбай возвращалась из танцевальной студии в Первоуральске. Домой она должна была уехать на автобусе № 507. Но в этот раз автобус остановился прямо на перекрестке, а остановку проехал. «Когда автобус проехал мимо, ребенок мне сразу позвонил, сказал, что автобус не остановился. Девочка плакала, спрашивала, что делать», – рассказала журналистам Галина Быкова, мама девочки. «Галина позвонила диспетчеру. По ее словам, тот ответил, что автобус якобы простоял на остановке две минуты. Однако Галина не успокоилась, достала записи с уличных камер и сама увидела, как автобус уезжает. Это видео она прикрепила к официальной жалобе», – пишет «Инцидент Первоуральск».

Первоуральск, Елена Владимирова

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