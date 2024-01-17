КРСУ занялась «оздоровлением» убыточных дочерних компаний

Большинство дочерних организаций Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) находятся не в лучшем положении, поэтому в 2023 году КРСУ активно занималась сменой руководителей на местах и составлением планов оздоровления своих «дочек».

Об этом заявил на пресс-конференции гендиректор КРСУ Андрей Мисюра, отвечая на вопрос «Нового Дня».

«Не сильно большой секрет, что все наши дочерние общества были не в очень хорошем финансовом положении, поэтому в 2023 году мы как раз занимались тем, чтобы повысить финансовую эффективность, управляемость этих обществ, разработали планы финансового оздоровления с новыми командами, которые мы запустили вместо руководителей, которые допустили такое состояние», – рассказал Мисюра.

По его словам, задолженность перед КРСУ сейчас гасит индустриальный парк «Богословский», также в числе ее должников – «Сысертский фарфор», коттеджный поселок «Южный», УВЦ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube