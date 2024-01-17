Верхняя Пышма осталась без отопления из-за аварии на теплосетях

В Верхней Пышме произошла крупная коммунальная авария. Более 60 многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды, школы и детские сады переведены на дистант.

Как сообщили в администрации Верхней Пышмы, на магистральном трубопроводе зафиксирована утечка теплоносителя. Снижены параметры теплоснабжения в жилых домах и социальных объектах в районе улиц Юбилейной, Машиностроителей, Уральских Рабочих и Успенского проспекта. Работа семи детских садов приостановлена, в школах № 2 и № 3 уроки проходят в дистанционном режиме.

В свердловском министерстве ЖКХ уточнили, что без отопления и горячей воды остались 65 многоквартирных домов, в которых проживают более 13 тысяч человек. Ремонтные работы начались сегодня в 8 часов утра и ведутся до сих пор.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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