В Свердловской области начался зимний учет диких животных

В Свердловской области сегодня начались полевые работы по зимнему учету диких животных в лесах. Подсчеты в охотничьих угодьях проводят специалисты департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области и охотопользователи.

По словам начальника отдела государственного надзора, охраны и использования животного мира Евгении Шуляпиной, работы будут проводиться в дни с благоприятными погодными условиями с 17 января и до конца зимы. Специалисты посчитают количество более 20 видов диких животных, среди которых наиболее известны лось, кабан и сибирская косуля в свердловских лесах. Также будет вестись учет и таких редких видов, как европейский северный олень, который занесен в Красную книгу Свердловской области.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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