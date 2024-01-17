«Хорошая трудовая победа». «Автомобилист» одолел «Адмирал» на домашнем льду

«Автомобилист» одержал очередную домашнюю победу. В сегодняшнем матче в Екатеринбурге был повержен «Адмирал». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

В первом периоде «Автомобилисту» не слишком везло. Екатеринбуржцы не могли прорваться сквозь плотную оборону гостей, а вот «Адмирал» воспользовался большинством и распечатал ворота Владимира Галкина. Никита Аноховский с близкого расстояния сыграл на добивании и открыл счет. Вторая двадцатиминутка прошла веселее для екатеринбургских болельщиков. Анатолий Голышев на пару с Алексеем Макеевым соорудили зрелищный гол – Голышев получил шайбу от Макеева, стянул на себя игроков «Адмирала», обманул вратаря и отдал пас снова Макееву, а нападающему лишь оставалось забить в пустые ворота. Вскоре «Автомобилист» остался в меньшинстве, которое обернулось еще одной шайбой хозяев. Екатеринбуржцы убежали в контратаку, Макеев отдал точный пас на Данила Романцева, а тот отправил снаряд между шайбой и блином вратаря. Счет стал 2:1 в пользу уральцев. Но почти сразу «Автомобилист» получил второе удаление. Хозяева самоотверженно оборонялись втроем против пяти в течение почти полминуты, и не дали шанса «Адмиралу».

Гости все же отыгрались в третьем периоде. Дмитрий Бучельников забил курьезную шайбу, которая отскочила рикошетом в ворота Галкина от своего же защитника. Но всего через полторы минуты «Автомобилист» снова вышел вперед. Екатеринбуржцы устроили штурм на пятаке «Адмирала» и после нескольких попыток буквально занесли шайбу в ворота соперника. Автором гола стал Сергей Зборовский. В концовке матча капитан команды Сергей Широков поставил победную точку, отправив четвертую шайбу в пустые ворота гостей.

«Вязкая игра такая была, особенно в первом периоде. В перерыве попросили ребят играть более короткими сменами, добавить в скорости. Предыдущая игра с ЦСКА забрала много сил и эмоций. Хорошо, что парни выслушали это, и второй период был показательными: хорошие смены, хорошее владение шайбой. Ключевой момент – меньшинство «три на пять». Было три подряд блокированных броска от Дани Романцева, он помог команде и как аккумулятор зарядил игроков. В третьем периоде не совсем логичный гол пропустили, но здорово, что в следующих сменах забили, такой гол был «с кровью». Это хорошая трудовая победа. Сейчас игры идут через день, и главное – команде нужно восстановиться», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующий матч екатеринбургская команда проведет снова на домашнем льду. 19 января «Автомобилист» сыграет против «Северстали», а затем отправится на короткий выезд.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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