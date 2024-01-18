Пассажирку рейса до Шри-Ланки сняли с самолета за пьяный дебош

Пассажирка рейса Екатеринбург – Маталла (Шри-Ланка) устроила на борту дебош перед вылетом. Чтобы ее усмирить, проводникам понадобилась помощь полиции.
Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по УрФО, скандалисткой оказалась нигде не работающая 63-летняя жительница Первоуральска. Она была пьяна и ругалась матом, в дежурную часть пройти отказалась. Сотрудникам полиции пришлось надеть на нее наручники и отвести в отдел.
Командир воздушного судна составил акт о нарушении правил поведения на борту, и женщине отказали в перелете. Сотрудники транспортной полиции составили административный протокол за мелкое хулиганство по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ, с назначением штрафа в размере 1500 рублей.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»