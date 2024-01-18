Врачи пересадили печень подростку, впавшему в кому после лечения от туберкулеза

Врачи пересадили печень 15-летнему подростку из Березовского. У парня случайно обнаружили туберкулез – Сава Шабуров должен был отправиться в загородный лагерь, но во время прохождения медицинской диспансеризации вскрылось опасное заболевание. Через полгода приема препаратов он впал в лекарственную кому – печень не выдержала нагрузки и начала отмирать. При обследовании в ОДКБ стало понятно, что пересадка печени – единственный шанс на спасение. Донором стала мама Савы Елена. Операцию решено было проводить в московском Центре трансплантологии и искусственных органов имение академика В.И. Шумакова. Однако состояние подростка становилось все хуже и хуже, поэтому он мог не дожить до плановой даты пересадки. Ребенка нужно было срочно транспортировать в Москву на специальном борту в сопровождении бригады медицины катастроф. Оперативную поддержку семье и врачам оказал Фонд святой Екатерины – затраты на организацию рейса взяли на себя учредители благотворительной организации.

«В ночь с 26 на 27 мая Савелия привезли в Москву, и тут же начали пересадку. Она шла где-то 13 часов, потом еще две недели в реанимации. Первую неделю мы вообще не видели сына, затем нам дали возможность приходить, общаться», – вспоминает папа Савелия.

Следующие четыре месяца семья провела в московской больнице, где шла интенсивная реабилитация Савы: после выхода из комы он был парализован. Отец делал массажи, мама занималась гимнастикой. В итоге, благодаря неравнодушию людей, любви родителей и профессионализму врачей, парень встал на ноги. В сентябре он уже был дома в Березовском.

Сейчас ребенку требуется постоянное наблюдение врачей и контроль пересаженной печени. Первый год приживления – один из самых важных для пациента, при этом всю жизнь Сава будет принимать специальные препараты, которые подавляют иммунитет, чтобы организм не начал отторгать печень. Сегодня вместе с семьей подросток отправился в Москву на следующий этап восстановления.

Екатеринбург, Елена Сычева

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