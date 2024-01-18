На Крещение ударят морозы, а потом наступит оттепель

В православный праздник Крещения, который отмечается 19 января, в Свердловской области будет морозно.

По данным Уралгидрометцентра, в ночь на 19 января кратковременно похолодает до -20…-25 °C. Днем температура воздуха будет колебаться от -9° до -14°. К выходным станет еще теплее: 20 января ночью будет -10…-15°, днем -2…-7 °C.

Температура воздуха на этой неделе ожидается в среднем на 2-4° выше нормы, обещают синоптики. Это связано с тем, что юго-западные ветра приносят на Урал более теплый воздух с территории Западной Европы. В начале третьей декады января в Свердловской области ожидается снегопад.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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