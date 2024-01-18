60 килограммов фальшивых Fendi, Chanel и Louis Vuitton пытался провести пассажир из Таджикистана (ФОТО)

В Кольцово таможенники остановили пассажира рейса из Худжанда. Он пытался незаконно ввезти в Россию 60 килограммов одежды, аксессуаров и украшений. Фальшивые Fendi, Chanel и Louis Vuitton не были задекларированы.

Как рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, в багаже гражданина Таджикистана обнаружили костюмы, халаты, платья, платки, аксессуары для волос, кольца, браслеты, светильники. На многих вещах – символика известных люксовых брендов. Две сумки весили в общей сложности 60 килограммов.

Таможенникам мужчина рассказал, что ездил в гости и решил подзаработать. В Таджикистане он накупил вещей, которые хотел перепродавать на рынке в Екатеринбурге. О том, что коммерческие партии нужно декларировать, пассажир не знал. Одежду у мужчины изъяли и отправили на экспертизу. Пассажиру грозит штраф от половины до двукратной стоимости товаров.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube