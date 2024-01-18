Швея зарезала обидчика и пыталась убить свидетеля

В Серове 49-летняя женщина осуждена за убийство собутыльника и покушение на убийство очевидца. Подсудимая работала швеей и ранее уже отбывала наказание за тяжкие преступления.

Трагедия случилась в сентябре 2022 года в доме по улице Фуфачева в Серове. Женщина пришла в гости и присоединилась к алкогольному застолью в компании двух мужчин. В какой-то момент она внезапно поссорилась с 50-летним хозяином и бросилась на него с ножом. После убийства гостья попыталась расправиться и со свидетелем преступления – 47-летним мужчиной. Она нанесла ему колото-резаные раны в шею, спину, руки и ноги. Мужчина спасся, потому что активно сопротивлялся и смог выбежать из квартиры, рассказали в областном следственном комитете.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что женщина работала швеей у индивидуального предпринимателя. Ранее она была дважды судима, в том числе за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, и освободилась из заключения в мае 2022 года.

«Сыщики полиции установили, что возможной причиной конфликта стало оскорбление, которое в адрес обвиняемой женщины высказал хозяин квартиры. В результате погиб он и получил ножевые ранения гость. Долго скрываться подозреваемой не пришлось – ее задержали полицейские по горячим следам», – сообщил Горелых.

Женщине были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление». Суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. Наказание было назначено с учетом имеющихся судимостей обвиняемой.

Серов, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube