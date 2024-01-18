«ВКонтакте» массово отобрал «синие галочки» у пользователей и групп

Социальная сеть «ВКонтакте» массово отобрала значки верификации у пользователей и сообществ, на это жалуются и обычные люди, и администраторы пабликов. Причина – несоблюдение требования соцсети о публикации 10 историй в месяц.

«Авторы начали активно делиться с подписчиками новостью о снятии верификации. Но что самое интересное – авторы начали намекать на существование своих страниц в других соцсетях и оставлять прямые ссылки на свои Telegram-каналы c призывом подписаться. ВК явно не предвидели такие последствия новых правил верификации. Ситуацию усугубил еще и контекст с массовым падением охватов и снижением монетизации. Как итог, ВК добивают отношения с авторами и создают для них отличный инфоповод перелить аудиторию в Telegram», – говорится в сообществе «Церебро Таргет».

Пользователи отмечают, что одна из запрещенных соцсетей в момент введения формата Stories искусственно накручивала просмотры. «Все бы сами ломанулись делать истории, если бы ВК пошел путем пряника, а не кнута. Получат обратный эффект», – предсказывают пользователи.

Екатеринбург, Елена Сычева

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