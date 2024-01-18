10% свердловских заявителей получают отказы по выплате единого социального пособия

Управляющая отделением Социального фонда России по Свердловской области Елена Альшиц рассказала, как изменились выплаты единого социального пособия с 1 января 2024 года. На единое пособие могут претендовать семьи с детьми, чьи доходы находятся ниже официального прожиточного минимума.

В Свердловской области минимальный среднедушевой доход в 2024 году установлен в размере 15 298 рублей. Если на каждого человека в семье приходится меньшая сумма, можно подать заявку на получение пособия. Сделать это можно или на портале «Госуслуги» или самостоятельно обратившись в Социальный фонд. При рассмотрении заявлений сотрудники Соцфонда оценивают не только доходы, но и имущество семьи. Поэтому порядка 10% заявителей получают отказы после проверки, рассказала Альшиц.

В зависимости от нуждаемости семьи, размер пособия на ребенка до 17 лет может составить 15 281 рубль (100% прожиточного минимума), 11 460,75 рублей (75%) и 7 640,5 рублей (50%). Пособие для беременных женщин в 2024 году составит 16 675 рублей (100%), 12 506,25 рублей (75%) или 8 337,5 рублей (50%). С начала года заявки на единое пособие подали более 20 тысяч свердловских семей. В 2023 году выплаты получили 156 тысяч свердловских семей на общую сумму 29 миллиардов рублей, сообщила Елена Альшиц.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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