По федеральному проекту в Екатеринбурге отремонтируют 9 улиц (СПИСОК)

В 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Екатеринбурге отремонтируют девять участков улиц.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, весной, когда установятся стабильные плюсовые температуры, работы начнутся на следующих участках:

– улица Московская, от Пальмиро Тольятти до Щорса;

– улица Крауля, от Токарей до Викулова;

– улица Малышева, от Московской до Добролюбова;

– улица Студенческая, от Первомайской до Малышева;

– улица Восточная, от Малышева до Куйбышева;

– улица Крестинского, от дома № 53 по улице Крестинского до улицы Академика Шварца;

– улица Зенитчиков, от Братской до Палисадной;

– улица 8 Марта, от Радищева до Куйбышева;

– проспект Космонавтов, от улицы Шефской до Старых Большевиков.

Подрядчики отремонтируют проезжую часть и тротуары, выправят либо заменят бордюрный камень, обустроят пандусы, обновят люки колодцев, модернизируют 24 светофора.

Общая площадь девяти запланированных к ремонту отрезков дорог составляет 203,9 тысячи кв. м. Финансирование превысит 1 миллиард рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube