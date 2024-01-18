По федеральному проекту в Екатеринбурге отремонтируют 9 улиц (СПИСОК)

В 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Екатеринбурге отремонтируют девять участков улиц.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, весной, когда установятся стабильные плюсовые температуры, работы начнутся на следующих участках:
– улица Московская, от Пальмиро Тольятти до Щорса;
– улица Крауля, от Токарей до Викулова;
– улица Малышева, от Московской до Добролюбова;
– улица Студенческая, от Первомайской до Малышева;
– улица Восточная, от Малышева до Куйбышева;
– улица Крестинского, от дома № 53 по улице Крестинского до улицы Академика Шварца;
– улица Зенитчиков, от Братской до Палисадной;
– улица 8 Марта, от Радищева до Куйбышева;
– проспект Космонавтов, от улицы Шефской до Старых Большевиков.
Подрядчики отремонтируют проезжую часть и тротуары, выправят либо заменят бордюрный камень, обустроят пандусы, обновят люки колодцев, модернизируют 24 светофора.
Общая площадь девяти запланированных к ремонту отрезков дорог составляет 203,9 тысячи кв. м. Финансирование превысит 1 миллиард рублей.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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