Екатеринбуржец убил нарокурьера, чтобы получить много доз вместо одной

В Екатеринбурге будут судить мужчину, который убил наркокурьера. По версии следствия, он сделал это, чтобы получить не одну дозу, а несколько. В интернете Рустам М. договорился с курьером о встрече на берегу ВИЗовского пруда, на которую пришел вооруженным.

«Когда мужчины вышли из машины, обвиняемый напал на потерпевшего и отобрал у него сумку. Он считал, что там может находиться много доз наркотика. Потерпевший попытался вернуть сумку, но получил удар кулаком, после чего М. стал избивать реализатора заранее приготовленным твердым предметом. В результате курьеру были нанесены травмы, от которых через непродолжительное время он скончался. Обвиняемый с места происшествия скрылся, распорядившись находившимся в сумке имуществом по своему усмотрению», – сообщили в суде.

Мужчине предъявлено обвинение в разбое с применением насилия (по п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ), хищении наркотиков в особо крупном размере (п.п. «б», «в» ч.3 ст.229 УК РФ) и убийстве (п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ).

Екатеринбург, Елена Сычева

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