Вынесен приговор подросткам, которые до смерти избили мужчину на остановке

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 17-летним парню и девушке, избивших до смерти 44-летнего мужчину на автобусной остановке. Конфликт произошел из-за того, что мужчина отказал подросткам в просьбе «дать закурить».

Преступление было совершено 6 июня 2023 года. По материалам следствия, подростки в ночное время подошли к мужчине, который сидел на остановке «Библиотека» на перекрестке улиц Ильича и Калинина. Они поскандалили, после чего парень и девушка накинулись на прохожего и стали избивать его. Мужчина получил не менее 60 ударов по голове и телу. После избиения подростки ушли, а их жертва скончалась на остановке через несколько часов.

Суд признал несовершеннолетних виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, группой лиц по предварительному сговору».

17-летний парень приговорен к 5 годам лишения свободы, его соучастница – к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в воспитательной колонии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также суд взыскал с обвиняемых компенсацию морального вреда. Парень должен выплатить родственникам погибшего 250 тысяч рублей, девушка – 300 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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