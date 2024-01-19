WBA анонсировала поединок в Екатеринбурге

Всемирная ассоциация бокса WBA санкционировала отборочный поединок между российским боксером Евгением Романовым и китайским спортсменом Чжаном Чжаосинем. Претендента на титул чемпиона мира определят в Екатеринбурге. Это первый поединок такого уровня с момента введения ограничений на проведение подобных противостояний в нашей стране.

Бой пройдет 10 февраля на арене «Уралец» и станет соглавным событием шоу от RCC Boxing Promotions. Боксерам предстоит 12-раундовая встреча в весовой категории до 101,6 кг.

Отметим, что оба боксера входят в топ-4 рейтинга WBA, а титулом чемпиона мира владеет боксер Академии РМК Евгений Тищенко. Именно с Тищенко будет боксировать победитель предстоящего поединка.

Екатеринбург, Елена Сычева

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