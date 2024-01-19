На Серовском тракте «газель» наехала на фургон. Водитель ничего не помнит

На 257-м километре автодороги Екатеринбург – Серов в районе Верхотурья сегодня утром случилась авария. По данным ГИБДД, «газель», ехавшая из Кушвы в Серов, наехала на грузовой фургон «Газон», который стоял на обочине дороги. «газель» перевозила продукты. Инспекторы пришли к выводу, что водитель не обеспечил контроль за движением.

В ДТП пострадал только водитель «газели». После осмотра медиками он отказался от госпитализации. Мужчина пояснил, что не помнит, как произошла авария. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники Госавтоинспекции.м

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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