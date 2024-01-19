В Свердловской области приведут в порядок 80 км дорог

В 2024 году в рамках национальной программы «Безопасные и качественные дороги» в Свердловской области отремонтируют 80 км трасс регионального значения, сообщили в ДИПе.

В приоритете – ремонты дорог, задействованных в маятниковой миграции, связывающие промышленные центры и Средний Урал с соседними регионами. Также в планы ремонтов вошли участки, по которым поступило много обращений от жителей. На эти цели выделено из бюджета почти два миллиарда рублей. Госконтракты уже заключены, так что дорожники приступят к работе, как только позволит погода.

Ключевым объектом станет строительство II очереди ЕКАД на участке от Пермского тракта до подъезда к поселку Медному. Здесь появится по дополнительной полосе.

На автодороге Екатеринбург – Реж – Алапаевск строители завершат устройство обгонных участков с 33-го по 37-й километр.

Отрезок дороги Верхняя Синячиха – Махнёво – Болотовское отремонтируют на участке с 48-го по 72-й километр.

На Серовском тракте будут ремонтировать сразу пять участков общей протяженностью 12,7 километра на территории городских округов Верхняя Пышма и Невьянск.

Кроме того, приведут в порядок южный подъезд к Нижнему Тагилу со стороны Серовского тракта, северный подъезд к Волчанску от автодороги Серов – Ивдель и северный подъезд к Карпинску от той же транспортной артерии.

Капитальный ремонт будет выполнен на 16 километрах автодороги поселок Илим – поселок Колпаковка. Строители при планировании работ учли многочисленные обращения жителей Шалинского ГО.

На востоке области значимым объектом нацпроекта станет ремонт автодороги Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда на территории Тавдинского городского округа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube