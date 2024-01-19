ГИБДД предупредила о снежных накатах на свердловских трассах

ГИБДД ежедневно отслеживает состояние дорог в Свердловской области. На данный момент сразу на нескольких трассах образовались снежно-ледяные накаты. Поэтому водителям нужно быть внимательными во время движения.
Так, сегодня утром в Ревдинском районе инспекторы выявили неудовлетворительные дорожные условия, создающие угрозу безопасности. Ответственным подрядным организациям рекомендовано очистить опасные участки в кратчайший срок.
Так выглядит 317-й км трассы Пермь – Екатеринбург. Фото: УГИБДД по Свердловской области
«Автомобилистам следует учитывать состояние покрытия при движении по таким участкам, выбирать пониженную скорость, которая позволит обеспечить контроль над управлением транспортного средства и безопасно проехать опасные места», – отметили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
В ближайшие выходные в Свердловской области снова пойдет снег. По прогнозу синоптиков, осадки будут небольшими, но в отдельных районах возможны гололедица и метель.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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