Боксер из Екатеринбурга попал в рейтинг авторитетного журнала

Боксер Академии единоборств РМК Шавкат Рахимов попал в рейтинг авторитетного британского журнала The Ring. Шавкат занимает восьмую позицию в списке второго полулёгкого веса (до 58,96 кг).
Напомним, в 2022 году Шавкат стал первым боксером из Екатеринбурга, который завоевал титул чемпиона мира. Позже боксер утратил пояс в спорном поединке в Великобритании, уступив местному боксеру раздельным решением судей.
Следующий бой Шавката будет отборочным и пройдет в Таджикистане. В случае успеха он вновь получит возможность побороться за титул чемпиона мира.
Екатеринбург, Елена Сычева
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