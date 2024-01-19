Боксер из Екатеринбурга попал в рейтинг авторитетного журнала

Боксер Академии единоборств РМК Шавкат Рахимов попал в рейтинг авторитетного британского журнала The Ring. Шавкат занимает восьмую позицию в списке второго полулёгкого веса (до 58,96 кг).

Напомним, в 2022 году Шавкат стал первым боксером из Екатеринбурга, который завоевал титул чемпиона мира. Позже боксер утратил пояс в спорном поединке в Великобритании, уступив местному боксеру раздельным решением судей.

Следующий бой Шавката будет отборочным и пройдет в Таджикистане. В случае успеха он вновь получит возможность побороться за титул чемпиона мира.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube