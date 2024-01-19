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Пятница, 19 января 2024, 15:25 мск

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В Первоуральске грузовик протаранил автобус (ФОТО)

Фото УГИБДД по Свердловской области

В Первоуральске сегодня днем произошла авария с участием грузовика и автобуса.

Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, водитель грузовика МАН выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с автобусом ПАЗ. От удара автобус по инерции откинуло назад – на ехавшую следом машину «Хендай». В момент аварии в салоне автобуса не было пассажиров, перевозчик возвращался с заправочной станции.

В результате ДТП пострадал водитель МАН. Медики оказывают помощь мужчине. Причины аварии устанавливают автоинспекторы.

Первоуральск, Ангелина Сергеева

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