«Автомобилист» не смог забить «Северстали» на домашнем льду

«Автомобилист» проиграл «Северстали» в домашнем матче в Екатеринбурге. Гости забили уральцам три безответных шайбы.

В первом периоде игра шла на равных, и «Автомобилист» имел отличный голевой шанс: Максим Денежкин выкатился один на один с голкипером, но не смог переиграть вратаря «Северстали». Во второй двадцатиминутке соперники дважды поразили ворота Евгения Аликина. С разницей в три минуты отличились Егор Степанов и Кирилл Пилипенко. В концовке третьего периода хоккеисты «Автомобилиста» на эмоциях устроили потасовки на льду, в результате екатеринбургская команда получила два удаления подряд. «Северсталь» в большинстве «пять на три» забросила еще одну шайбу, успех праздновал Никита Коростылев. Итоговый счет встречи – 3:0 в пользу гостей.

«Прежде всего проиграли в движении, соперник был быстрее. Хотя в первом периоде имели хорошие моменты, были выходы в ноль, два в один, но их не реализовали. Во втором периоде проиграли игру: пропустили контратаку и была неправильная зона обороны. Повторюсь, соперник был быстрее, а мы мало создали моментов под воротами «Северстали», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующий матч екатеринбургская команда проведет на выезде – 22 января «Автомобилист» встретится с «Барысом» в Астане. Заварухин отметил, что игрокам дадут один день отдыха перед вылетом, так как «Автомобилист» за 16 дней сыграл уже 8 матчей, и последние из них были очень эмоциональными.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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