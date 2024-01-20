На серовском тракте остановили пьяного водителя (ФОТО)

Благодаря неравнодушному гражданину сотрудники ДПС остановили на серовском тракте нетрезвого водителя, который представлял угрозу для других участников движения.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области, вечером 19 января к автоинспекторам подъехал водитель и сообщил, что заметил недалеко от Ивделя автомобиль «Лада Ларгус», который подозрительно вилял из стороны в сторону и мешал другим водителям.

Экипаж ДПС остановил эту машину на 158 км серовского тракта. За рулём оказался 51-летний уроженец Екатеринбурга, который ехал к семье в поселок Приобье Ханты-Мансийского автономного округа.

Во время разговора полицейские заподозрили у водителя явные признаки опьянения. Тестер показал 0,610 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, мужчина был пьян. На него составили протокол, а машину отправили на штрафстоянку.

Ивдель, Елена Владимирова

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