«Мавзолей – это гробница не столько тела Ленина, сколько пролетарской революционности как таковой»

Интервью с Андреем Коряковцевым, кандидатом философским наук, доцентом Уральского государственного педагогического университета.

Екатеринбург (Новый День, Евгения Вирачева) – Исполнилось 100 лет со дня смерти «Вождя мирового пролетариата» Владимира Ульянова (Ленина). В чем его главная заслуга и в чем проблемность наследия Ильича, «Новый День» поговорил с социологом Андреем Коряковцевым.

Прошло 100 лет со дня смерти Ленина. Какое место, на ваш взгляд, он занимает в истории общественной мысли?

Наследие Ленина оценивалось и оценивается у нас традиционно с полярных точки зрения. Либо его просто унижают, даже как личность, либо обожествляют. Это парадокс: прошло сто лет, а его ненавидят так, как будто он живой, так ненавидят именно тех, кто несет актуальную угрозу. На самом деле давно пора отнестись к его фигуре спокойно, аналитически, без эмоций. Я считаю, что главная заслуга Ленина – в том, что он и его партия большевиков распахнули дверь в новое социальное пространство, новую вселенную.

Что это за вселенная? Это уже не чистый капитализм, с которым имел дело Маркс, но это еще и не социализм. Это можно назвать обществом незавершенного отрицания капитала или «паллиативным социализмом». Он отличается от социализма Маркса отсутствием самоуправления трудящихся.

Советское общество было социалистическим в том смысле, что там была реализована открытая большевиками система социально-ориентированного распределения общественного продукта. Но нельзя сказать, что в Советском Союзе в целом царило какое-то народовластие. Господствовала идеологема, а самоуправление трудящихся – нет. Надо понимать, что управление – это тоже деятельность, которая предполагает определенные усилия, энергетические и временные затраты. Не мог рабочий стоять у станка восемь часов, а потом еще идти в кабинет и оттуда управлять заводом. То, что называлось народовластием, на самом деле было системой социальных лифтов. Октябрьская революция открыла их, рабочий люд получил образование и карьерный рост. Но когда рабочие и ткачихи становились управленцами, они переставали быть рабочими и ткачихами. Большинство рабочих просто не испытывали никакой потребности в участии в управлении: у них были другие интересы. Индустриальное разделение труда сделало необходимым внешнее управление обществом. И эта проблема решилась таким образом: организованная Лениным партия срослась с государством и партийная номенклатура стала политическим субъектом управления, что символизирует уже фигура Сталина.

Современные «левые» чаще обращаются к образу Сталина, чем Ленина. Почему так?

Можно так сказать кратко. Ленин – это, прежде всего, пролетарский революционер эпохи социальной революции, действительно вождь мирового пролетариата. Рабочее движение в России возникает не после организации Лениным партии, а наоборот: партия возникает после того, как рабочие сами начинают бороться за свои права. Это этап рабочего движения тогда, когда оно было политически самостоятельным, когда рабочим действительно было нечего терять, кроме своих цепей, когда у них не было собственности. Вот о чем идет речь, когда речь идет о Ленине.

Сталин – это про другое. Это совершенно иной этап, это другая эпоха. Это про государственный суверенитет, улучшение уровня жизни городским рабочим, индустриализацию. Но это ни в коем случае не про самоуправление рабочих. Партийная номенклатура в те годы скептически относилась к рабочему движению, и в какой-то степени это было понятно в тех условиях.

Вот сейчас становится понятным, почему современные леваки чаще обращаются к Сталину: потому что нет сейчас революционного пролетариата. Если они называют себя левыми, значит, назначают себя вождями пролетариата, смотрят на него как на объект управления. Они хотят управлять рабочим классом, а не быть вместе с ним, вот поэтому для них важнее Сталин, а не Ленин, который остался в истории человеком, который шел вместе с рабочим классом вместе в одном ряду – в авангарде, то все-таки вместе.

Кстати, то, что пролетариат изменился, – это тоже заслуга Ленина. Революция победила, рабочий класс наконец-то нажрался от пуза и именно поэтому утратил свою революционность. Рабочим уже есть что терять. А современные левые живут сейчас совершенно в другой социальной ситуации. Им надо уже как-то по-другому расставлять акценты, а они все мумифицируют наследие Ленина.

Возможно ли сегодня применение на практике каких-то идей Ленина?

Что в учении Ленина до сих пор является актуальным – это его своеобразное понимание диалектики, его политическая гибкость, его вернейший анализ конкретики, общественной, политической, экономической. Это выдающийся диалектический мыслитель. И самое прискорбное в том, что именно это пласт его наследия остается невостребованным у современных левых. А абстрактные схемы рассуждений, которые самим ходом истории оторваны от общественной действительности, ими возведены в абсолют, что превращает Ленина в теоретическую мумию. Мавзолей – это гробница не столько тела Ленина, сколько пролетарской революционности как таковой. Нетрудно себе представить, как бы к этому отнесся сам Ленин. Но тонкость вопроса в том, что только сами трудящиеся, само левое движение имеет право прекратить это религиозное поклонение телу Ленина и его единому наследию, только они вправе вынести его из Мавзолея и похоронить.

Надо ли изучать труды Ленина?

Изучать надо, но проблема в том, что некому его преподавать. Поколение тех обществоведов, которые знали наследие Ленина и воспринимали его правильно в историческом контексте, уже максимально сократилось, его уже почти не осталось. Поскольку адекватно трактовать работы Ленина и популяризировать его в широких масштабах некому, то возникает вопрос, может быть, его лучше запретить?

Я, пожалуй, согласился бы с этим, Ленину же самому будет лучше. Но это невозможно, потому что произведения изданы такими гигантскими тиражами, что физически их будет невозможно изъять. И все-таки, наверное, это хорошо. Пускай это останется историей для будущего изучения, для будущих поколений. Пока же судьба идей Ленина представляется мне печальной. Они изолганы, извращены, проклинаются или наоборот – обожествляются. Когда это закончится? Я думаю, что в эпоху нового подъема рабочего движения, когда трудящиеся снова станут субъектом истории на новом этапе, когда возникнет новая общественная ситуация на всей планете, новая промышленность, – вот тогда наследие Ленина переживет ренессанс.

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