В Нижнетагильской школе детей накормили хлебом со стеклом

В МБОУ «Горно-металлургическая средняя общеобразовательная школ» Нижнего Тагила первоклассникам подали хлеб с кусочками стекла. Прокуратура и следственный отдел организовали проверку.

По данным 66.ru, пять учеников 1Б класса в столовой съели хлеб со стеклом: один ребенок поранил язык, другой – пожаловался на боли в горле и животе, ему вызвали скорую. Медики посоветовали обильное питье и клизму – ЭКГ и УЗИ ничего не покажут.

«В ходе процессуальной проверки, организованной на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», следствие СКР выясняет все обстоятельства. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, устанавливается, был ли причинен вред здоровью детей, истребуется интересующая следствие документация. По итогам проверки следственным комитетом будет дана объективная правовая оценка», – сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Прокуратура с привлечением специалистов территориального подразделения Управления Роспотребнадзора проверит соблюдение требований законодательства при организации питания в указанном образовательном учреждении. Также председатель СК России дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области А.Д. Надбитову представить доклад о ходе доследственной проверки.

«Управление образование установит все необходимые детали, а также организует дополнительные проверки по другим образовательным учреждениям», – рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Нижний Тагил, Дарья Деменева

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