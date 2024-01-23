Завтра можно погадать о том, какой будет весна

завтра православная церковь почтит память преподобного Феодосия Великого, жившего в 5-6 вв. Феодосий был основоположником общежительных монастырей. При жизни святой совершал много чудес и исцелений. Однажды он с помощью молитвы погубил саранчу, уничтожавшую поля.

В народе примечали, если день на Феодосия выдастся теплым, то и весна наступит ранняя. Морозный день предвещал долгие холода. Согласно данным погодных ресурсов, в среду в Екатеринбурге ночью будет до 15 градусов мороза, а днем потеплее до минус шести градусов по Цельсию. Если показатели температур совпадут с приметами – весна на Среднем Урале будет ранней.

Екатеринбург, Елена Васильева

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