Задохнулись угарным газом: в Свердловской области нашли пропавших парня и девушку

В поселке Зайково Ирбитского района найдены в гараже недавно пропавший 20-летний молодой человек со своей девушкой. По предварительным данным, пара задохнулась выхлопными газами.

По данным e1.ru, спустя 3 дня тела ребят нашли в гараже недалеко от дома парня. Они находились в заведенном автомобиле и отравились угарным газом, поскольку гараж был закрыт.

«Тела молодого человека, 2005 г.р., и девушки, 2004 г.р., были обнаружены 20.01.2024 около 14 часов в гараже по улице коммунистической в посёлке Зайково, тела находились в автомобиле, в гараже, принадлежащем дедушке юноши (пенсионер их и нашёл). По имеющимся сведениям, это происшествие не связано с проявлением криминала, скорее всего, имел место несчастный случай», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Проверка проводится следственным отделом по городу Ирбит следственного комитета по Свердловской области, проведён осмотр места происшествия, опрошен ряд граждан, тела умерших направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. Согласно сведениям, полученным в ходе осмотра, признаков криминальной смерти не имеется (по предварительным данным, возможной причиной смерти может быть отравление угарным газом)», – прокомментировал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Зайково, Дарья Деменева

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