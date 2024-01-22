В Невьянске ребенок и мужчина погибли в пожаре, который вспыхнул от самодельного обогревателя (ФОТО)

Сегодня ночью в Невьянске сгорел дом, в котором проживала семья из четырех человек. Мужчина и 2-летний ребенок не успели спастись. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание и возгорание самодельного обогревателя.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 02:39. Горел дом на улице Ляхина в Невьянске. Еще до прибытия спасателей из огня самостоятельно выбрались женщина и ребенок. К сожалению, мужчина и еще один ребенок 2021 года рождения погибли.

«На площади 120 кв. м сгорели: кровля и перекрытие бани, надворные постройки, кровля и чердачное перекрытие; повреждены стены, домашнее имущество, – сообщили в ГУ МЧС. – Наиболее вероятная причина пожара – короткое замыкание и возгорание самодельного электрообогревателя. По данным пожарных дознавателей, дом не был оборудован автономными пожарными извещателями, которые своевременно подали бы сигнал, разбудив всех домочадцев, обеспечив их спасение».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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