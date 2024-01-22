Уральцы отправили в зону СВО более 7,3 тысяч почтовых посылок

За прошлый год жители Свердловской области отправили «Почтой России» более 7300 посылок в зону СВО. Больше всего отправлений ушло в ноябре и декабре.

Посылки на фронт отправляются бесплатно, их можно оформить в почтовых отделениях. Причем оператору нужно передавать посылку в открытом виде. Отправитель может оформить неограниченное число посылок, но вес каждой не должен превышать 10 килограммов. Такие отправления «Почта России» обрабатывает в приоритетном порядке и контролирует сроки их прохождения.

«При отправке писем и посылок необходимо указать индекс 103400, написать «город Москва-400», фамилию, имя, отчество адресата и номер воинской части. Посылки со всей страны попадают в логистический центр почты в Москве. Здесь почта передает их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления получателям. Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре «Почты России» по телефону: 8-800-100-00-00», – сообщили в пресс-службе компании.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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