Китайцы купили уральские макароны, печенье и пирожные на миллионы долларов

В 2023 году резко вырос экспорт в КНР отдельных видов продуктов питания уральского производства. Самой большой популярностью пользуются печенье, бисквитные торты и рулеты, сушки и кукурузные палочки.

Но самым востребованным товаром в Поднебесной стали зерновые хлопья, объем экспорта которых вырос в 150 раз. В 2023 году с Урала в Китай отправилось более 4 тысяч тонн таких продуктов стоимостью более 2 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Поставки бисквитных рулетов и пирожных выросли в 2 раза, на них китайские импортеры потратили почти 800 тысяч долларов. На уральское печенье – почти 350 тысяч долларов. Еще 500 тысяч долларов китайский бизнес потратил на 800 тонн уральских макарон.

«Урал – традиционно экспортно ориентированный регион. И если раньше мы говорили исключительно о металлах и изделиях из них, то теперь тенденции меняются: зарубежным партнерам стали интересны другие отрасли нашей экономики», – отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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