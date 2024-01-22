Суд вынес решение по ДТП с участием «Яндекс.Такси»

Свердловский областной суд вынес решение по делу о ДТП между двумя легковыми автомобилями, на борт одного из которых был нанесен логотип «Яндекс.Такси».

Как сообщили в пресс-службе облсуда, авария произошла еще 8 февраля прошлого года в центре Екатеринбурга. На улице Карла Либкнехта столкнулись автомобиль «Киа Рио» с маркировкой «Яндекс.Такси» и «Шкода Рапид». Обошлось без пострадавших, но машины получили повреждения. Водитель такси свою вину признал.

По оценке эксперта, стоимость ремонта «Шкоды Рапид» составила 192 505 рублей, ее владелец обратился в Богдановичский суд с иском о возмещении ущерба к собственнику автомобиля – ООО «Свердловский извозчик». Суд привлек в качестве соответчиков водителя такси Дмитрия и ООО «Яндекс.Такси». Оказалось, что ООО «Яндекс.Такси» машинами не владеет и с водителями в трудовых отношениях не состоит, а лишь оказывает информационные услуги. Таксопарк «Свердловский извозчик» попытался переложить ответственность на водителя, которому передали машину в долгосрочную аренду.

Суд с такой позицией не согласился. Было установлено, что Дмитрий перевозил пассажиров и багаж по заданию и в интересах таксопарка. В день ДТП перед выездом он прошел медосмотр в ООО «Свердловский извозчик» и получил путевой лист, а на следующий день после ДТП вернул машину в гараж таксопарка. Суд признал надлежащим ответчиком ООО «Свердловский извозчик» и обязал его выплатить истцу возмещение ущерба – 192 505 рублей, расходы на оплату услуг эксперта – 6500 рублей и госпошлину – 5180 рублей.

Ответчик пытался оспорить решение в облсуде, но безуспешно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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