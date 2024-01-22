Горожане устроили фотосессию с бездомными собаками (ФОТО)

В городском приюте для собак накануне прошел день открытых дверей. Все желающие горожане могли прийти и познакомиться с пушистыми обитателями пункта, выгулять их, поиграть с ними. В акции приняли участие несколько десятков горожан, в том числе известный ведущий Александр Цариков, боец ММА из клуба «Архангел Михаил» Игорь Шардаков и тренер Академии единоборств РМК Ольга Литвиненко.

«Я давно собиралась прийти, потому что перевести деньги приюту или купить корм – это одно, а погулять, пообщаться с собакой – это совсем другое. Рада, что появилась такая возможность. В приюте совсем мало места и много контактных собак, не привыкших к улице. Если вдруг вы хотели завести пушистого друга, это знак», – рассказала Ольга Литвиненко.

Ольга Литвиненко и собака Маня

Акцию проводила «Зоозащита» – они пригласили фотографов-волонтеров, чтобы горожане смогли пофотографироваться с собаками и выложить снимки в соцсетях. Так, по мнению представителя фонда Анны Вайман, как можно больше людей узнают о собаках из приюта и, возможно, кто-то захочет взять одну из них себе.

Отметим, дни открытых дверей проходят в приюте «Спецавтобазы» ежемесячно, но тех, кто хочет познакомиться с собаками поближе, чтобы взять домой, ждут и в другие дни. «Если вам понравилась какая-то из собак на фото, приходите познакомиться с ней лично со вторника по воскресенье, с 13:00 до 17:00. Лучше, конечно, заранее записаться – минимум за день до посещения. Телефон приюта: 89041702444», – напомнили в «Спецавтобазе».

Екатеринбург, Елена Сычева

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