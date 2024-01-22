«Медведи засыпали три раза». Погодные качели сказались на обитателях Екатеринбургского зоопарка

Нынешняя зима с нестабильной погодой повлияла на распорядок жизни обитателей Екатеринбургского зоопарка. Как рассказала директор учреждения Светлана Прилепина, бурые медведи ушли в спячку только с третьей попытки.

«Погода в этом году тяжелая. В декабре, когда после морозов снова выглянуло солнце, мишки выходили гулять в вольер. Ходили сонные, качались. Сейчас вроде все спят нормально. Снежок их укрыл, спать медведям тепло и комфортно», – рассказала Светлана Прилепина сегодня на пресс-конференции в «ТАСС-Урал».

Обильные снегопады в начале 2024 года тоже добавили хлопот работникам зоопарка. Коллективу приходилось самостоятельно расчищать дорожки, так как дворники не успевали убирать снег, а животным было необходимо доставить в вольеры корм и питье.

«Хозяйство у нас хлопотное, и всегда есть планы по подготовке к зиме. В последние восемь лет мы значительно улучшили условия в рабочих коридорах к зимним вольерам, где находятся теплолюбивые животные. Благодаря спонсорской помощи поставили новые двери и окна. Но у нас среда обитания агрессивная, как мы называем. Сегодня ставим новую дверь, а завтра она уже наполовину прогрызена. Например, у бегемота уже несколько раз меняли ручки дверей, потому что он их обгрызает. Но приходится приспосабливаться», – отметила директор зоопарка.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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