В рамках проекта «Чистый воздух» на ЕВРАЗ НТМК запустят новое производство

НА ЕВРАЗ НТМК утвержден инвестиционный проект строительства новых установок по производству электродного пека, который входит в комплексный план мероприятий федерального проекта «Чистый воздух». Инвестиции составят более 3 млрд рублей. Срок окончания проекта – 2026 год.

Создание новой экологически безопасной технологической цепочки позволит закрыть устаревшие пекококсовые батареи и минимизирует выбросы в атмосферу. В результате комбинат получит до 60 тысяч тонн в год новой товарной продукции: пек марок Б, Б1, В и В1.

Также в рамках проекта будет построен полностью закрытый участок по подготовке и очистке смолы, которая будет поступать в два изолированных трикантера. После удаления шламов из смолы методом перегонки будут производиться различные марки пеков.

Все оборудование участка электродного пека – кубы, насосы, пекоприемники, резервуары для электродного пека и пековых дистиллятов, аппарат воздушного охлаждения, модульная градирня технической воды, модульная воздухокомпрессорная станция – будет объединено коллектором. Отработанные газы после промывки в санитарном скруббере будут направляться на каталитическое дожигание. Все воздушники и коллектор оборудуют паровыми рубашками и теплоизолируют. Также будет построено новое энергетическое оборудование: подстанции, насосные и теплообменники.

«Вывод из эксплуатации пекококсовой батареи 1958 года и переход на производство нового вида пекового кокса – это седьмое мероприятие ЕВРАЗ НТМК в рамках проекта «Чистый воздух», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Модернизация производства позволит снизить выброс специфических загрязняющих веществ коксохимического производства еще на 140,7 тонны в год, также мы повысим безопасность труда и улучшим условия работы наших сотрудников».

Перед стартом проекта были проведены проектно-изыскательские работы, подготовлена проектная документация, оценено воздействие на окружающую среду, проведены общественные слушания.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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