Заболеваемость ОРВИ и гриппом остается на треть выше среднего многолетнего уровня

В Свердловской области за неделю зарегистрировали более 40 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, что на треть превысило средний многолетний уровень. Более 58% заболевших – дети.

«В рамках лабораторного мониторинга за возбудителями респираторных инфекций за неделю обследовано 814 человек: доминирует грипп А. Также выделены вирусы РС-инфекции, SARS-CoV-2, сезонные коронавирусы, аденовирусы и другие», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Больше всего болеют в Сухом Логе, Богдановиче, Каменске-Уральском, Талицком ГО, ЗАТО Свободном. В Екатеринбурге за неделю выявили 17,3 тысячи заболевших, что ниже прошлой недели на 3,7%, но выше среднего многолетнего уровня.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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