В Екатеринбургской думе оставили сумму компенсации депутатских расходов без изменений

Екатеринбургская дума утвердила ежемесячный размер компенсации депутатских расходов на 2024 год. Он составит 57,5 тысячи рублей. Эти деньги городской депутат может потратить на оплату аренды помещения для приемной, затрат на связь и транспорт, покупку цветов и небольших подарков на встречи с избирателями.

Общие траты на финансирование компенсаций депутатам составят 24,1 млн рублей в год – эта сумма уже заложена в смете содержания Екатеринбургской думы. Отмечается, что размер компенсации не менялся с 2015 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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