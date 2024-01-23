Один из старейших детских лагерей закрывается на капремонт

Детский загородный лагерь имени Аркадия Гайдара, принадлежащий Екатеринбургу, закрывается на капитальный ремонт, который продлится два года.

Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава города Алексей Орлов. «Инфраструктура лагеря остро нуждается в обновлении. В 2021 году здесь была открыта современная столовая на 200 мест, но этого недостаточно. С этого года лагерь будет закрыт на капитальный ремонт. Рассчитываем, что он продлится до 2025 года. Детям будут предложены места в других лагерях», – сообщил мэр.

Детский лагерь имени Гайдара расположен в 30 километрах от Екатеринбурга в сторону Первоуральска. Учреждение было основано еще в 1937 году Свердловской железной дорогой, а в 2007 году лагерь передан в муниципальную собственность. В 2023 году здесь отдохнули 922 ребенка.

Всего за летний сезон 2023 года дети Екатеринбурга отдохнули в 186 учреждениях, в том числе в 20 загородных и 171 городском лагере. Курс оздоровления прошли более 65,5 тысячи ребят.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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