Олимпийский чемпион будет готовить уральскую команду к «Играм будущего» (ФОТО)

Олимпийский чемпион по боксу, действующий чемпион мира WBA Евгений Тищенко вошел в тренерский штаб звездной уральской команды Gamers of Future – она примет участие в «Играх будущего 2024» в дисциплине фиджитал-единоборств.

Тищенко вместе с известным бойцом ММА, президентом Академии единоборств РМК Иваном Штырковым будут готовить бойцов к выступлениям.

Участников ждут и спортивные, и киберспортивные поединки. Так, в рамках турнира пройдут бои по правилам Союза ММА России и игры Mortal Kombat 11. Сам турнир пройдет 22 и 23 февраля в Казани, а за призовой фонд в 500 тысяч долларов будут бороться восемь команд со всего мира.

Напомним, в числе участников уральской делегации бойцы ММА Денис Лаврентьев, Тимур Нагибин, Ильяс Хамзин и чемпионка мира по самбо Любовь Сальникова. Финальный этап сборов они пройдут в Екатеринбурге на базе Академии единоборств РМК – именно здесь Тищенко готовится к своим поединкам.

Для справки. Евгений Тищенко завоевал золото Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, а в 2018 году дебютировал в профессиональном боксе. В активе Евгения 13 побед, в том числе и в поединке за титул чемпиона мира в весовой категории до 101,6 кг.

Екатеринбург, Елена Сычева

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