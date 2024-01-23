Екатеринбургские театры и музеи побили рекорд по посещаемости в зимние каникулы

Посещаемость муниципальных театров и музеев Екатеринбурга в новогодние каникулы вышла на допандемийный уровень и даже превысила показатели 2019 года. Об этом сообщил на брифинге начальник управления культуры Илья Марков.

«Наши учреждения культуры побили все рекорды посещаемости. В том числе и потому, что морозная погода не располагала к уличным прогулкам. В театрах прошли сотни новогодних представлений, а это огромная нагрузка на сотрудников и труппы. В музеях теперь есть не только выставочные мероприятия, но и образовательные проекты для детей и взрослых. Благодаря этому появляется новая аудитория», – отметил чиновник.

По данным управления культуры, с 30 декабря по 8 января городские музеи посетили свыше 10 тысяч человек, а театры Екатеринбурга собрали более 36 тысяч зрителей на спектакли.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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